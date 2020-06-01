شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة تداعيات «كورونا».. 40 ألف جنيه لدعم 6 مراكز شباب في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه لدعم 6 مراكز شبابية في الإسكندرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وجاء قرار الوزير بتخصيص الدعم بناءاً على طلب إحاطة قدمه المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، حيث تم دعم مركز شباب الشلالات بملبغ 10 آلاف جنيه ومركز شباب الحرية بمبلغ 10 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لكل من مراكز شباب عزبة نادي الصيد وابيس ٨ وابيس ١٠ وشباب الحرية مريوط.

ووفقا للقرار فإن الدعم يأتى في اطار سياسة الوزارة لدعم ومساندة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث جرى تحويل مبلغ 40 الف جنيه للوحدة الحسابية في مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية لدعم 6 مراكز شباب في إطار دعم الوزارة لـ4062 مركزا على مستوى الجمهورية بمبلغ 29 مليون و185 ألف جنيه.