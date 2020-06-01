شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، رسميا يوم السبت ٦ يونيو ٢٠٢٠ على موقعها الرسمي.

وأكد «شوقي» على صفحته بـ«فيس بوك» الأحد، عدم صحة رابط منتشر مزور لا علاقة له بنتيجة أولى وثانية ثانوي، مطالبا بالحذر من التضليل وسرقة البيانات.