شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، رسميا يوم السبت ٦ يونيو ٢٠٢٠ على موقعها الرسمي.
وأكد «شوقي» على صفحته بـ«فيس بوك» الأحد، عدم صحة رابط منتشر مزور لا علاقة له بنتيجة أولى وثانية ثانوي، مطالبا بالحذر من التضليل وسرقة البيانات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
24,985
-
تعافي
6,037
-
وفيات
959
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.