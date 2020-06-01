شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. استئئاف محاكمة 6 باكستانيين وإيراني في جلب 2 طن هيروين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر غدًا الاثنين، برئاسة المستشار محمود زاهر، وعضوية المستشارين طلعت جودت وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد، وعبدالناصر حافظ محاكمة ٧ متهمين أجانب بينهم ٦ باكستانيين الجنسية ومتهم إيراني و٢ مصريين في اتهامهم بجلب أكثر من ٢ طن هيروين بالبحر الأحمر قيمتها ٢ مليار وخمسين مليون جنيه، على متن إحدى السفن لسماع بقية شهود الإثبات في الواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية «ترفع علم إحدى الدول الأجنبية» لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي، والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم «مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا «مخدرات، سلاح» – 7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من «7 أشخاص».

وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصًا بجسم السفينة لهذا الغرض.. وذلك على النحو التالي: عدد «1900» لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها «2 طن و147 كيلو جراما»، وو«99» لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها «99 كيلو جراما». مبالغ مالية قدرها «305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبية باكستاني، 171 دولارا أمريكيا»، و«4» هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي مليارين وخمسين مليون جنيه.