شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء»: نتوقع عودة الطيران في بداية شهر يوليو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم الإتفاق خلال اجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهالة زايد وزيرة الصحة ونقيب الأطباء مؤخرا على الخطوط العريضة للتعاون خلال الفترة المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on» ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن «استئناف الرحلات الجوية في مصر سيكون أحد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع لجنة الأزمات القادمة»، وأنه يتوقع أن عودة الطيران في مصر بشكل فعلي ستكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: «بعض خطوط الطيران العالمية أعلنت بالفعل عن تسيير رحلات جوية إلى مصر وعدة دول أخرى اعتبارًا من أو شهر يوليو»، وأشار إلى أن عودة الطيران ستكون في ظل تطبيق إجراءات احترازية معينة سيتم تطبيقها سواء في الرحلات القادمة أو المغادرة لمصر، وكذلك الأمر بالنسبة للرحلات الملاحية.