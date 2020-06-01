شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قرار امتحان الثانوية العامة قرار دولة، وهو قرار وزير التعليم العالى والصحة والدفاع والتنمية المحلية، فهو قرار جماعى وليس قرارا فرديا، وتم دراسته باستفاضة ولابد أن يعرف الناس أنه ليس قرارا شخصا، أما موضوع الهاشتاج فقد لفت نظر الكثير وهو شيء واضح وضوح الشمس هناك جروبات تضع صورتى وعاملة جروبات وهى حرب لإنهاك الدولة وإنهاك أولياء الأمور، واكتشفنا صفحة تقول إنها ستعلن نتيجة الثانوية العامة وتقوم بأخذ بيانات الطلاب وتعمله هاك.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية: قرار امتحان الثانوية العامة قرار الدولة المصرية وموضوع كورونا لا أستطيع أن أتحدث فيه لأننى لست طبيبا والتأجيل بلا تاريخ محدد يمثل مشكلة كبيرة جدا، وإذا أجلنا لمدة عام سيمثل مشكلة أيضا لأننا ليس لدينا كراسى لنصف الدفعة.

وتابع: من ضمن الحلول من الممكن قسمة الدفعة إلى 3 وتقليل الكثافات واستكمالها بالتكنولوجيا وهذا اقتراح لأن الناس تأخذ الكلام على أنه قرار.