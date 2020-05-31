شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: «كورونا ملهوش كتالوج.. وبندفع تمن اللى فات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الارتفاع في أرقام مصابى فيروس كورونا، مازال تحت السيطرة، موضحاً أن عدد الحالات الحرجة تحت السيطرة كونها قليلة ومعظم الحالات ليست حرجة، مناشداً المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها، من أجل تجاوز الأزمة، وتابع: «كورونا مرض ملهوش كتالوج.. وإحنا الآن بندفع تمن اللى فات، الناس اللى كانت لا ترتدى كمامة خلال شهر رمضان والتزاحم الذي تم».

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة المصرية، أن الكمامة نمط حياة ومن أجل حماية الشخص ومن يعول، مشدداً على أن الدولة المصرية تعمل وفق أسلوب منهجى علمى في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأشار «سعد»، إلى أن مستشفيات القوات المسلحة بكافة إمكانيتها لم تستخدم في علاج فيروس كورونا حتى الآن، الأمر الذي يجعل منها مخزون استراتيجى في مواجهة الأزمة، وتابع: «حتى في حالة استنفاذ كافة الإمكانيات الطبية المصرية من مستشفيات مدنية وشرطية وعسكرية، لدينا خيار آخر إقامة المستشفيات الميدانية بسعة 500 سرير أو ألف سرير.. وندعو الله أن لا نصل إلى هذه المرحلة».