شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء تطبيق «إشغالات الـ٥٠٪» في فنادق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، التي اجتازت لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة وعرفة المنشآت الفندقية، غدًا الإثنين، استقبال نزلاء السياحة الداخلية بنسبة إشغالات ٥٠٪ حسب الجدول الزمني الذي أعلنه مجلس الوزراء لعودة السياحة الداخلية، بعد انتهاء مدة الفترة التجريبية في استقبال ٢٥٪ من حجم الإشغالات، والتي بدأت منتصف مايو الماضي.

كانت فنادق الغردقة التي تعمل في استقبال السياحة الداخلية قد شهدت ارتفاعًا في نسبة الإشغال التي حددتها الحكومة بـ25 % خلال إجازة عيد الفطر.