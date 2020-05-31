«كمامتك هتوصلك لحد بيتك».. مبادرة «التضامن» لمحدودى الدخل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، عن إطلاق مبادرة تحت عنوان «كمامتك هتوصلك لحد بيتك» مجانا، وذلك للأسر الفقيرة والبسيطة فى قرى ونجوع مراكز المحافظة السبعة. وقالت إن المبادرة تشمل توزيع وتوصيل الكمامات لمحدودى الدخل والأكثر احتياجا، حيث ستصلهم إلى منازلهم بواسطة متطوعين أو موظفى مديرية التضامن الاجتماعى بشكل مجانى. وناشدت وكيلة وزارة التضامن، جميع منظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الخيرية والأهلية، وكل طوائف المجتمع بالتكاتف، وتدعيم المبادرة، فى إطار جهود المحافظة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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