شكرا لقرائتكم خبر عن «The clean blue».. حملة فى شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، تم الإعلان عن بدء تفعيل مبادرة «The clean blue» لتنظيف قاع البحر بمدينة شرم الشيخ.

وتهدف المبادرة إلى إظهار مدينة شرم الشيخ فى صوره جديده للعالم أجمع، خاصة قاع البحر والشواطئ، وتوثيق ما يحدث الآن من تغيرات بيئية ومقارنتها بالسابق، وتكوين قاعدة بيانات عن حالة الأحياء المائية للوصول إلى بروتوكولات جديدة فى التعامل مع البحر والمحميات وأماكن الغوص واستخدامها فى التسويق الخارجى والداخلى للمدينة.

ويتضمن برنامج المبادرة إجراء حملة لتنظيف قاع البحر ومواقع الغوص المختلفة داخل وخارج المياه فى إطار خطة مسبقة من قبل الفرق المشتركة من المتطوعين، من تصوير وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه والعمل على استخدام هذه المواد العلمية فى التسويق الإعلامى للمدينة داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظة، وتوفير مخطط عن عوامل الأمن والسلامة داخل وخارج البحر، وكذا تطبيقه العملى على أرض الواقع، ليكون دليلا مرئيا للزائرين، وتعميم المبادرة لتشمل كل شواطئ المدينة، وتصويرها وإنتاج «فيديو» للعرض فى وسائل الإعلام المختلفة، وذلك فى إطار التنسيق الكامل بين مكتب نائب المحافظ ومجلس مدينة شرم الشيخ وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وشرطة المسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة الصحية،

إذ تم إصدار كافة الإجراءات الاحترازية لاستئناف نشاط رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالمدينة.