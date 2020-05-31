شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة «عزل قها» للمواطنين: «مفيش حد هيحميك بعد ربنا غير نفسك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مستشفى الحجر الصحى بقها رسالة توعية للمواطنين للتخلص من عدد من العادات الضارة والتى تتسبب فى انتشار وتفشى وباء كورونا ومنها الاختلاط غير المبرر وكثرة الكلام فى المواصلات والأسواق واستخدام الأغراض التى يشاركها الآخرون مثل الأكواب الموجودة بالكولدير والأكواب الزجاجية فى محلات العصير والاقتراب من الأشخاص والخروج غير المبرر.

وأكد المستشفى فى تحذيره عبر رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن الكحة يجب أن تكون فى منديل أو فى الكوع واختتم تحذيره بجملة «مفيش حد هيحميك بعد ربنا غير نفسك» وتابع: «نستحمل صراخ أولادنا علشان مش بيخرجوا نلاعبهم إحنا ونخلق ليهم جو مناسب بالبيت صراخهم وإحنا معاهم وحواليهم أفضل من صراخهم وإحنا بعيد وتعبانين ومش عارفين إن كنا هنلاقى مكان فى مستشفى ولا لأ ربنا يعافينا جميعا لازم نفكر ولازم نتدبر لأن الموضوع بيكبر حفظكم الله».

وشدد على أن الفريق الطبى متكامل وليس أطباء وصيادلة وتمريض فقط حيث يكملهم بقوة الإداريين والفنيين والعمال و«فى مستشفى قها للحجر الصحى كل فرد عندنا بطل ودوره مقدر ومكانه مهم وركيزة أساسية لأننا فريق واحد متكامل شكرا (دينامو قها) على المجهود الكبير».