شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الوزراء»: لدينا القدرة الكافية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أتخذت كافة الإجراءات اللازمة لأحتواء أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» طبياً، قبل عيد الفطر المبارك، عندما تم دخول 320 مستشفى جديدة من أجل التخفيف عن مستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى التوسع في العزل المنزلى للحالات البسيطة التي لا تحتاج الدخول مستشفى.

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في حال عدم وجود منزل مؤهل لعزل أحد مصابى فيروس كورونا، يتم إدخاله المستشفى أو أحد المدن الجامعية، مشدداً على أن الدولة المصرية لديها القدرة الكافية لمواجهة فيروس كورونا، وتابع: «لدينا 20 مستشفى عزل تم تدشينها مع بداية الأزمة نسبة الاشغال بها 85% ..ودى نسبة كبيرة لكن كنا مستعدين لها».

ولفت «متحدث الوزراء»، إلى أن هناك 320 مستشفى جديدة دخلت الخدمة من أجل استيعاب مرضى فيروس كورونا، وتابع: «نسبة الأشغال بهم لم تتخطى 17%»، مشيراً إلى أن المدن الجامعية مستعدة أيضاً والطاقة القصوىلها 38 ألف غرفة بسعة 60 ألف شخص.