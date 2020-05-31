شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية إلهام نمر: مصابة بكورونا منذ أسبوع.. وأتلقى العلاج بالمنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية إلهام نمر، إنها إصيبت بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، منذ قرابة أسبوع، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على اتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بإرتفاع في درجة الحرارة اتبعت العزل المنزلى وقامت بالاتصال بأحد الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة، وتابعت: «الأعراض كانت ارتفاع في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت العزل المنزلى ولم أرى أولادى ولا زوجى منذ أسبوع».

وأضافت إلهام نمر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، موضحة أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس القاتل.

وتابعت الإعلامية إلهام نمر: «أول 4 أيام كانت صعبة عليا شوية.. الموضوع مكنش مرعب بالدرجة اللى الناس متصورها، ولكن في ذات الوقت الواحد لا يهون ولا يهول في الموضوع ده»، مشيرة إلى أن أسرتها تقوم بوضع الطعام على باب الغرفة المعزولة بها، وتتواصل معهم عبر الفيديو شات.