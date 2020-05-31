شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين لـ30 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزاة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجّهت بضرورة إجراء التقييم الإكلينيكى للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، كأولوية قصوى بجميع المستشفيات فى المحافظات كافة، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكى، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه بإصابتها، وبدء تلقى العلاج فورًا، طبقًا للبروتوكول العلاجى المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة المسحة، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة تفقدت مستشفيى (الساحل التعليمى، والمطرية التعليمى)، بالإضافة إلى القافلة الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية بمنطقة الدراسة فى القاهرة، فى إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، إلى جانب التأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مردفًا: «الوزيرة أيضًا ناشدت المتعافين من الفيروس بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجّه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من المرضى، وذلك بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين لـ 30 حالة من الحالات المصابة، خاصة أن بلازما دم المتعافين تحتوى على أجسام مضادة للفيروس».

وأكد «مجاهد» أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد العيادات الخارجية وقسم الاستقبال بمستشفى الساحل التعليمى، لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة بالفيروس، إذ إن إجمالى السعة السريرية له 481 سريرًا، ويعمل بكامل طاقته على مدار الـ 24 ساعة لخدمة المصابين، لافتًا إلى أنها وجّهت جميع المستشفيات التابعة للوزارة بالعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى، كما تابعت جولتها بتفقد مستشفى المطرية التعليمى، ووجّهت بتحويل جميع المرضى المتواجدين بجميع أقسامها المختلفة الذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس «كورونا»، إلى مستشفى معهد ناصر، والمستشفيات التخصصية، ليعمل المستشفى بكامل طاقته لخدمة المرضى، بإجمالى 700 سرير، منوهًا بأنها حرصت خلال الجولة على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، وتذليل أى تحديات تواجههم فى أثناء تأدية عملهم، كما وجّهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص فى مواجهة هذا الفيروس القاتل، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الكامل لهم، كما دعت فى الوقت ذاته الأطباء والعاملين بالمجال الصحى إلى الالتفاف حول الوطن وإعلاء مصلحة المريض فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وفى سياق متصل٫ أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حرص الوزارة على الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأطباء، والأطقم الطبية بوجه عام، وتوفير سبل الحماية والدعم اللازم لهم فى حربهم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت، خلال استقبالها الدكتور حسين خيرى، نقيب أطباء مصر، أمس، أن القيادة السياسية حريصة على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال توفير الفرص التدريبية للأطباء والفريق الطبى، فضلاً عن دعم الأطقم الطبية من خلال إنشاء صندوق لمخاطر المهنة، مضيفةً أنه جارٍ وضع آليات التنفيذ بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية فى هذا الشأن، كما تم رفع بدل المهن الطبية إلى 75%، وجارٍ دراسة رفع سن المعاش للأطباء إلى 62 عامًا.

وشددت على استمرار حماية كل الأطباء والأطقم الطبية، وأنه منذ بداية الجائحة قامت وزارة الصحة باعتماد بروتوكول وقائى لحماية الأطباء والأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، من خلال توفير جرعات من الأدوية الوقائية، وتدريبهم على الاستخدام الصحيح (ارتداء وخلع) الملابس الوقائية، كما أنه تم توجيه فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية باتباع طرق مكافحة العدوى.

وأضافت أنه سيتم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، حيث يتم إجراء التحاليل بواسطة الكواشف السريعة بصفة دورية للأطباء والفرق الطبية، عند دخولهم المستشفى لبدء عملهم، وعند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل و14 يوم إجازة، كما يتم إجراء مسحات «pcr» لمن يظهر عليه أعراض أثناء تأدية عمله، مشيرة إلى إجراء أكثر من 10 آلاف مسحة «pcr» للأطقم الطبية منذ بداية الجائحة.

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من جانبه، أشاد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، باستجابة وزيرة الصحة، لمطالب الأطباء فى ظل مواجهتهم لهذه الجائحة، لافتًا إلى حرص الوزيرة على توفير كل سبل الدعم والحماية للأطباء والفريق الطبى.