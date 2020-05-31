شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع المواعيد الجديدة لحظر التجوال.. «النقل» تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة تعديل جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنًا مع تعديل موعد الحظر اعتبارًا من الأحد «من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا».

وبحسب بيان، الأحد، جرى إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحًا من المحطات الابتدائية، على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً، كما سيكون مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءً، ومن العتبة 19.45 مساء.

وأشار البيان إلى أن وزير النقل وجّه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظًا على سلامة وصحة الركاب، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لجميع المحطات والقطارات، واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة الركاب.