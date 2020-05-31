شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يدّعي رفض مستشفى بأشمون استقبال والدته.. ومتحدث محافظة المنوفية يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول أهالى المنوفية على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو استغاثة من أحد أبناء المحافظة ويدعى طه متولي من قرية قورص التابعة لمركز أشمون والذي قام بنشره على صفحته الشخصية وهي عبارة عن شكوى زعم فيها تعنت إحدى المستشفيات في استلام والدته التي تعاني من أعراض كورونا.

وقال الشخص المدعي في الفيديو: «تم تحويلي من مستشفى خاص بالمنوفية إلى مستشفى اليوم الواحد بأشمون بخطاب أن والدتي تعاني من أعراض فيروس كورونا».

وأضاف: «أن الأمن رفض دخول الحالة وأجروا عدة اتصالات، وطلبوا مني الاتصال برقم الوزارة وبعد عدة اتصالات اطلع الطبيب المختص بالأشعة والتحاليل التي تم أجراها في مستشفى خاص ورغم ذلك رفض دخول الحالة رغم أنها كبيرة في السن وتحتاج إلى عناية مركزة».

وتواصلت «المصري اليوم» مع المدعي والذي قال: «إن والدتى تدعى حميدة عبدالحكم عامر ظهرت عليها أعراض الكورونا منذ 4 أيام وقمنا بعمل أشعة وتحاليل بمستشفى خاص أثبتت إصابتها بنسبة كبيرة بالكورونا، بالإضافة لكونها مريضة سكر ونسبة الأكسجين منخفضة جدا بالدم مما يعرض حياتها للخطر احضرتها لاحتجازها بمستشفى جراحات اليوم الواحد منذ 4 ساعات ومنعوا دخولها ولم يقم أي طبيب بالكشف عليها أو تقديم المساعدة لها ووالدتى تصارع الموت داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون بعد أن قمت بإدخالها ووضعها على سرير الاستقبال».

وصرح معتز حجازى المتحدث الرسمى لمحافظة المنوفية، تعليقا على الفيديو المتداول، أنه تم التواصل مع مدير المستشفى لعمل اللازم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للحالة.

وتعليقا على ما أثير بالفيديو من رفض الطبيب توقيع الكشف عليها، أكد حجازى إنه «لا صحة لذلك» مشيرا إلى أن الطبيب قام بتوقيع الكشف عليها وثبتت ظاهريا إصابتها بكورونا، إلا أن حالتها لا تحتاج جهاز تنفس صناعى، وتم توجيهها بتلقى العلاج والعزل المنزلى، إلا أن نجلها رفض مغادرة المستشفى وأصر على البقاء لحين احتجازها، مؤكدا أنه تم التواصل مع نجلها وطمأنته على تقديم الرعاية الطبية المناسبة لوالدته.

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