شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: أسعار المستشفيات الخاصة «فلكية» وسنضع لها حد أقصى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن أسعار المستشفيات الخاصة في علاج حالات كورونا «فلكية» ومبالغ فيها، وبناء عليه سيتم تشكيل لجنة لوضع لتحديد سقف الحد الأقصى للمبلغ التي تقوم بالمستشفيات الخاصة بتحصيله من المرضى بخصوص الكورونا.

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، على تخصيص خط ساخن مثل 105 لكل محافظة على حدة لاستقبال بلاغات المصابين بفيروس كورونا، وتم إضافة رقم شكاوى مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى ممن لم يتمكن من الوصول للخط الساخن.

وذكرت أن المستشفيات سوف تستوعب الحالات الحرجة والحالات المتوسطة، مشيرًا إلى أنه تم التوسع في العلاج المنزلى لتفادى امتلاء المستشفيات.