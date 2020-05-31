شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نجاح تجارب العلاج بـ«بلازما المتعافين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين من فيروس كورونا لـ30 حالة من المصابين، والتى تحتوى على أجسام مضادة للفيروس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ناشدت المتعافين من فيروس «كورونا المستجد»، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجّه إلى أقرب مركز خدمات نقل دم تابع لوزارة الصحة بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من المرضى.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجّهت بضرورة إجراء التقييم الإكلينيكى للحالات المشتبه فى إصابتها، كأولوية قصوى بجميع المستشفيات فى المحافظات كافة، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكى، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه بإصابتها، وبدء تلقى العلاج فورًا، طبقًا للبروتوكول العلاجى المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة المسحة، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأوضح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال مؤتمر لإعلان ما توصّلت إليه اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، إنه بدءًا من الأمس تم تعديل مواعيد حظر التجوال؛ لتبدأ من الـ8 مساءً وحتى الـ5 صباحًا. وخلال اجتماع للمجموعة الطبية، أمس، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التصدى لانتشار الفيروس، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، ولفت إلى أن هذه المهمة منوطة بهيئة الشراء الموحد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مطالبًا بالتأكد من صرف هذه المستلزمات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط.

وطالب «مدبولى» بتوفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التى بدأت وزارة الصحة فى تطبيقها، وتفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة، وكذا تفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، إلى جانب تكليف الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج. وتزامنًا مع ذلك، واصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، حملاتها لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء - الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمجابهه انتشار عدوى فيروس «كورونا المستجد».

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