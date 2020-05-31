شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتربت بشدة».. متحدث الوزراء عن فتح المطاعم والمقاهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء إنه «سيتم مناقشته الإجراءات النهائية فيما يتعلق بالمقاهى والنوادى الرياضية والمطاعم هذا الأسبوع»، مستطردًا: «مواعيد الفتح اقتربت بشدة». وبخصوص إجراء الامتحانات في ظل كورونا، علق متحدث مجلس الوزراء: «لا يوجد حل آخر إلا بإجراء الامتحان الفعلى مهما تطورت الأرقام». وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»،: «قدمنا 500 مليون جنيه لتأمين الامتحانات من الناحية الطبية ولم نبخل عليهم بأى شيء من تأمين ومطهرات وتعقيم يومى قبل وبعد الامتحانات.. وقمنا بكل الإجراءات الاحترازية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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