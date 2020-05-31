شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 17% نسبة إشغال الـ 320 مستشفى لعزل مصابى كورونا خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن المرحلة الثانية في مواجهة كورونا تتضمن 320 مستشفى لعلاج إصابات كورونا، ونسبة الإشغال فيها خلال 10 أيام وصلت لـ 17%.
وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أن عدد المستشفيات في المرحلة الأولى بلغت 20 مستشفى للعزل واستقبال إصابات كورونا، وذلك مع بداية انتشار الفيروس منذ 3 أشهر ماضية، ونسبة الإشغال فيها وصلت لـ 85%.
وواصل: «على ما يبدو أن نسبة الإشغال في الـ 320 مستشفى ستكون سريعة إذا استمرت الزيادات بهذا الشكل، ولكننا جاهزون بخطة لزيادة عدد المستشفيات التابعة للتعليم العالى للمساهمة في في العلاج، بجانب زيادة حصة أسرة كورونا داخل الـ 320 مستشفى، بجانب إمكانيات القوات المسلحة الكبيرة التي لم تتدخل حتى الآن وهذا الأمر مدروس وجاهز تمامًا في أي لحظة، بجانب المستشفيات الميدانية».
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