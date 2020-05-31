شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يقضى على 19 تكفيريًا فى سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت القوات المسلحة، عمليتين نوعيتين، بناءً على معلومات استخباراتية أفادت بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية فى محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، أسفرتا عن مقتل 3 تكفيريين شديدى الخطورة، عثر بحوزتهم على بنادق آلية، وقنابل يدوية، ودانات

«R B J»، فضلًا عن تدمير عناصر المهندسين العسكريين 5 عبوات ناسفة؛ تمت زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وأعلنت القوات المسلحة أنه فى إطار استكمال جهودها لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الأسبوع الماضى عن تحقيق عدة نجاحات، تضمنت توجيه القوات الجوية عددًا من القصفات المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا تكفيريًا، واستهداف وتدمير عربتى دفع رباعى، ومخزن يحتوى على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستى لتلك العناصر الإرهابية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من عربات الدفع الرباعى، وضبط كميات كبيرة من لفافات البانجو والحشيش المخدر، مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى عربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدى، ونتيجة للأعمال القتالية، استشهد وأصيب ضابط وضابط صف وجنديان.

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وشيع أهالى قرى تاج العز، التابعة لمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، وميت على، التابعة لمركز المنصورة، ومحمد متولى الشعراوى، بمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، والمقاتلة التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة، وردد المشيعون هتافات تطالب بالقصاص وتندد بالإرهاب.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بالجهود المستمرة والضربات المتلاحقة للقوات المسلحة للعناصر التكفيرية فى سيناء. وأكد الأزهر دعمه لجهود أبطال القوات المسلحة فى مواجهة هذه الجماعات، والحفاظ على أرض سيناء الغالية، داعيًا الشعب المصرى للوقوف صفًّا واحدًا خلف القوات المسلحة للتصدى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليها، كما تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

ودعا مفتى الجمهورية، فى بيان أمس، إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الإستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر.