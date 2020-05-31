شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة لرؤساء القرى: الوقف عن العمل حال عدم فض الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنذارًا شديد اللهجة لرؤساء القرى بفض جميع الأسواق والسويقات وأي تجمعات للباعة الجائلين، مشيرًا إلى أنه سيجري عزل من يثبت تقصيره في أداء المهام الموكلة إليه، مشددًا على تكثيف جهود جميع الوحدات المحلية وزيادة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بجميع المراكز والمدن والقرى.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية.

وأكد محافظ البحيرة خلال الاجتماع على مواجهة التعديات على الأراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية وتكثيف حملات الإزالة وأن تكون الإزالة كلية وحتى سطح الأرض لردع المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن حملات الإزالة المكبرة والرادعة التي نفذتها المحافظة كان لها تأثير كبير على ردع من تسول له نفسه بالشروع في المخالفة.