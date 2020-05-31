شكرا لقرائتكم خبر عن الفنادق ترفع الإشغالات بنسبة ٥٠٪.. وظهور أول حالة كورونا بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب اجتيازها لجان التفتيش من وزارتى الصحة والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية، تبدأ اليوم الفنادق والقرى السياحية، استقبال لنزلاء السياحة الداخلية بنسبة إشغالات ٥٠٪ حسب الجدول الزمنى الذى أعلنه مجلس الوزراء لعودة السياحة الداخلية بعد انتهاء مدة الفترة التجريبية فى استقبال ٢٥٪ من حجم الإشغالات والتى بدأت منتصف مايو الماضى.

وكشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن رصد حالة إصابة واحدة إيجابية بفيروس كورونا، بعد أسبوع من عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق حسب الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء.

وأوضح حنفى، فى تصريحات صحفية، أن الحالة الإيجابية قد ظهرت بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة الجونة بالغردقة من بين ٤٠ فندقا تم فتحها وأن المكان الذى شهد تسجيل الإصابة لم تكن نسبة الإشغال به كبيرة بل فى مكان به من 6 إلى 7 أفراد فقط وتم عزل الحالة المصابة من جانب مسؤولى الصحة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية وتقديم الرعاية الطبية.

وكشف مسؤولو الصحة أن الحالة لسيدة فى العقد الخامس من العمر وظهرت عليها أعراض متوسطة وأثبتت نتيجة المسحة التى أجريت لها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا وتم عزلها واتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية لها وعزلها والقيام بعمليات تطهير وتعقيم، وفحص المخالطين للحالة المصابة.

وذكر مسؤول فى وزارة السياحة أن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22% من السعة الكاملة.

وأضاف المسؤول أن عدد الفنادق والمنتجعات التى استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحى بلغت 78 فندقا، غالبيتهم فى مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالى.

Advertisements

إلى ذلك، كشفت دراسة بحثية قام بها فريق بحثى مكون من الدكتور عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والخبراء الدوليين «ستيفن سميث» و«سكوت ميز» أستاذى الدراسات السياحية بجامعة جويلف بكندا، والدكتور أحمد رجب بكلية السياحة جامعة المنيا، عن أن السياحة المحلية تشكل على المستوى العالمى حوالى 73% وتعد عاملًا ممتصًا للصدمات الخارجية فى أوقات الأزمات.