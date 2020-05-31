محافظ الغربية ونائبه يقدمان العزاء لأسرة الشهيد محمد فضل الله (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، على تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، والذي استشهد بسيناء.

محافظ الغربية ونائبه يقدمان العزاء لأسرة الشهيد "محمد فضل الله"

والتقى محافظ الغربية ونائبه بوالدة الشهيد، والتي قالت: «ابني مش خسارة في مصر»، معربةً عن فخرها بنجلها الذي استشهد في سبيل الوطن، وأنها راضية بقضاء الله وقدره، ووجهت الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي أطلق اسم الشهيد محمد إبراهيم فضل الله على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى.

محافظ الغربية ونائبه يقدمان العزاء لأسرة الشهيد "محمد فضل الله"

كما التقى محافظ الغربية ونائبه بزوجة الشهيد البطل، والتي قالت «ان استشهاد زوجى البطل سيظل مصدر فخر لي ولأولاده ولجميع العائلة ووسام على صدورنا جميعا مهما مرت السنين»، بينما أعرب أولاد الشهيد عن سعادتهم بإطلاق اسم والدهم على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى تكريمًا له وتخليدا لذكراه.

محافظ الغربية ونائبه يقدمان العزاء لأسرة الشهيد "محمد فضل الله"

وأعرب «رحمي» عن اعتزازه وفخره لما لمسه من حب لتراب الوطن من أم الشهيد وزوجته وأطفاله، مؤكدا لهم تقدير القيادة السياسية لشهدائنا الأبطال لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.