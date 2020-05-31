شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تُعدّل مواعيد القطارات لتتناسب مع «الحظر» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل إنه تم تعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتي الخامسة صباحًا وذلك بدءً من اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أنه بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قامت هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، حيث سيتم تشغيل عدد ٢٨ قطارًا إضافيًا على الوجه البحري بدءً من يوم ٢ يونيو، وتعديل مواعيد ٢١ قطارًا على الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسير عد ٤ قطارات رقمي ٩٨١/٩٨٠ أسوان القاهرة والعكس ورقمي ١٨/١١٠٩ ما بين الإسكندرية الفيوم على أن يتم تشغيلهم يوم ٩ يونيو ٢٠٢٠ نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات.

وأشارت إلى أنه تم الحجز المسبق حتى ٨ يونيو ٢٠٢٠ على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً على جميع خطوط الهيئة، لتتناسب مع مواعيد الحظر، وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.