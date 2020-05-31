شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: تشغيل 28 قطارا جديدا بالوجه البحري وتعديل مواعيد 21 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعه الثامنة مساءً حتي الخامسة صباحًا وذلك بدءً من اليوم.

وقامت هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات علي الوجهين القبلي والبحري حيث سيتم تشغيل عدد ٢٨ قطارا إضافيا على الوجه البحري بدءًا من يوم ٢ يونيو، وتعديل مواعيد ٢١ قطارا علي الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسير ٤ قطارات رقمي ٩٨١/٩٨٠ أسوان القاهرة والعكس ورقمي ١٨/١١٠٩ ما بين الإسكندرية الفيوم علي أن يتم تشغيلهم يوم ٩ يونيو ٢٠٢٠ نظرًا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات حيث تم الحجز المسبق حتى ٨ يونيو ٢٠٢٠، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كل خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.