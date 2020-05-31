شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى استشارى طب الأطفال بأبوتيج بأسيوط توفى إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور ألبير جرجس استشارى طب الأطفال بأبوتيج بأسيوط، والذى توفى إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19، ونقابة الاطباء وتقدم خالص العزاء لأسرته وكل محبيه .

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور محمد فريد الجندي، أستاذ بمعهد القلب القومى و رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور أحمد محمود أبوصادق استشارى أنف وأذن وحنجرة، والذى توفى فى مستشفى الصداقة بأسوان إثر إصابته فيروس كورونا المستجد، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 28 شهيد و372 طبيب مصاب بالفيروس. ويرتفع عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بكورونا بذلك إلى 31 طبيب.