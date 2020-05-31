شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن تعديل مواعيد مترو الأنفاق بالتزامن مع المواعيد الجديدة لحظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها اليوم أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة تعديل جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع تعديل موعد الحظر اعتبارا من اليوم (من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً ) .

وأضافت وزارة النقل أنه تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا.

وأشار البيان الى ان وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر فى حالة وجود أى كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف فى علامات التباعد التى نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وبث رسائل إذاعية فى المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، إضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدورى لكافة المحطات والقطارات واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات فى وسائل النقل الجماعى ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.