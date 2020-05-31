شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقفز للمركز الـ14 فى الحالات اليومية المصابة بكورونا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع تصنيف مصر فى تسجيل الحالات اليومية الجديدة المصابة بفيروس كورونا، إلى المركز الـ14 عالميا، حيث سجلت اليوم 1536 إصابة جديدة، وهو الرقم الأكبر فى مصر، منذ تفشى فيروس "كوفيد 19" فى مصر، وتأتى مصر بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والهند، والصين، والبرازيل، وباكستان والمكسيك وبنجلاديش، وإيران والسعودية وقطر.



مصر

كما صعدت مصر إلى الترتيب 35 فى عدد الحالات الإجمالية، منذ بداية تفشى الفيروس حتى الآن، حيث سجلت مصر 24,985 إصابة معلنة حتى اليوم، ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الترتيب وخلفها البرازيل بنصف مليون إصابة ثم روسيا وإسبانيا، بحسب "كورونا ميتر" على موقع worldometers.



مصر فى المركز الـ 35

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

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وأوضح، بيان وزارة الصحة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وكشف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 959 حالة وفاة.