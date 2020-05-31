شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: صفحات مزيفة على "فيس بوك" تنقل الشائعات احذروها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون لديه صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سوى صفحته الشخصية الموثقة على المنصة الاجتماعية، مشيرا إلى صفحات على "فيس بوك" مزيفة لا تمت له بصلة.

وقال وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسيمة على موقع فيس بوك :"للعلم.. هذه روابط لصفحات أو جروبات "مزيفة"... https://m.facebook.com/طارق-شوقي-112009767198221/?ti=as .. https://m.facebook.com/groups/243952646837575/?ref=pages_profile_groups_tab".

وأضاف "لا يوجد لى أى صفحة على فيس بوك أو جروب سوى هذه الصفحة. لا تنقلوا الشائعات عن مواقع مشبوهة مثل الروابط أعلاه".



وزير التعليم على فيسبوك



وزير التعليم على فيسبوك

وفي وقت سابق، نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمرة الثانية كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة، بشأن تغيير مواعيد بدء الامتحانات، قائلاً: بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأى معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق، مؤكدا أن الامتحانات ستبدأ يوم 21 يونيو 2020 القادم بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين.

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واعتمد الدكتور طارق شوقى جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددا على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.