تنفيذ 3 قرارات إزالة ورفع 752 مخالفة من شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام.

الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تمكنت من إزالة 752 مخالفة وحالات تعد على الطريق أبرزها رفع 40 عربة كارو، وحجز 25 تروللي، و25 تروسيكل، و5 مركبات "توك توك".

وشملت الجهود تنفيذ 3 قرارات إزالة، وتحرير محضري استئناف عمل، وإزالة 2 "غرزة شاي" وتحرير 76 محضر قمامة.

تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.