بالأسماء.. رئيس استئناف القاهرة يعيد تشكيل المكتب الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة القرار 172لسنة 2020 ، بإعادة تشكيل المكتب الفني للمحكمة.

وأوضح القرار أنه: بعد الاطلاع على القانون رقم (61) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة في سبتمبر الماضي وبناء على ما أبداه الزملاء المستشارون أعضاء المكتب الفني من رغبات - وما قدم من طلبات ولكي يتحدد من سيتولى الأمر بعد انتهاء مدة عمله 30-7-2020 ما يراه مناسبا من قرارات ولصالح العمل قرر مايلي:

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- إعادة تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة على النحو التالي: المستشار أحمد هاني أحمد حسن مختار - الرئيس بالمحكمة - رئيسا للمكتب الفني على أن تحدد اختصاصاته بقرار يصدر لاحقا والإشراف على مأموریتي شمال القاهرة والتجمع الخامس، و المستشار محمد حسام علي محمد سليمان العشماوي - الرئيس بالمحكمة على أن يختص بالإشراف على أمن دار القضاء العالي المستشار طارق محمود صالح أبو زید الرئيس بالمحكمة رئاسة مأمورية الجيرة والسادس من أكتوبر، و المستشار علي مختار علي سعد - الرئيس بالمحكمة - بالإضافة إلى عمله و المستشار دكتور وائل ممدوح حسن يوسف رامي - الرئيس بالمحكمة و المستشارة جيهان أحمد وفيق عبد بالمولي نائب الاستئناف بالإشراف على مكتب التعاون الدولي ومكتب الترجمة وما يسند إليها من مهام أخرى.

كما يجلس الآتي أسماؤهم أمام الدائرة المحددة بناء على رغباتهم وطلباتهم : المستشار إبرا هيم السيد الصياد والمستشار محمد صبحي عبد الحليم خليل الرئيسيين بالمحكمة - بالدائرة 11 تعويضات جنوب والمستشار عاطف عبد المسلم على نصر - الرئيس بالمحكمة - شئون الأسرة أكتوبر بمأمورية السادس من أكتوبر و المستشار جمال أحمد عبد الرحمن عبد العال - الرئيس بالمحكمة بالدائرة 10 تعويضات جنوب القاهرة والمستشار وليد محمد أحمد مكاوي - الرئيس بالمحكمة - بالدائرة 2 حسابات جيزة المنعقدة بربيع الجيزي.

المستشار محروس حلمي عبد الهادي أحمد آدم - الرئيس بالمحكمة بالدائرة (۱) جنایات شمال القاهرة بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية والمستشار صلاح الدین محمد محمود زايد - الرئيس بالمحكمة بالدائرة 3 طلبات رجال القضاء بدار القضاء العالي والمستشار محمد سيف محمد أحمد - نائب الاستئناف - بالدائرة 2 جنایات جنوب القاهرة (مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس).

ونص القرار على تنفيذه من تاريخ صدوره اليوم الأحد ۲۰۳۰/۵/۳۱ علی أن يراعى أن يكون حضور المستشارين اعتبارا من دور يوليو 2020.