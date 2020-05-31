جمعية عامة لمحكمة النقض 16 يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلي، 16 يونيو المقبل موعدًا لعقد الجمعية العامة للمحكمة. ووفقا لقانون السلطة القضائية فقرارات الجمعيات العامة للمحاكم تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء ترجح الجانب الذي فيه رئيس المحكمة.

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