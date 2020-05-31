نشرة الحوادث المسائية.. استمرار حبس منة عبدالعزيز وكشف لغز جثة البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تجديد حبس منة عبد العزيز و6 آخرين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهمة آية، وشهرتها "منة عبد العزيز"، و6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

الداخلية عن وفاة موظف بسجن طرة بكورونا: "رحل قبل نتيجة التحليل"

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

الأمن يكشف لغز مقتل مسنة داخل منزلها في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات واقعة مقتل ربة منزل، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، تم ضبطه.

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تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على حملة إزالة تعديات "جزيرة الوراق"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، جلسة محاكمة 35 متهمًا؛ لقيامهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق".

الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في فرض الحراسة على نقابة الأطباء

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب بفرض الحراسة على اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء.

أبلغ الشرطة بعد قتلها.. ضبط شاب ذبح شقيقته في دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب متورط في ذبح شقيقته في منطقة دار السلام.

مد أجل الحكم على 16 متهمًا في قضية "جبهة النصرة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، مد أجل الحكم على 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة".