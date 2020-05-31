أستاذ أدب مقارن: المستشرقون وصفوا "المعري" برجل سبق عصره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قالت الدكتورة منى طلبة، أستاذ الأدب المقارن قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن المستشرقون وصفوا أبي العلاء المعري في "رسالة الغفران" بالرجل الذي سبق عصره وكل العصور، مؤكدة أنه كان أعظم اللغويين في تراثنا العربي.
وأضافت "طلبة" في لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، إن أبي العلاء حاول في كتابه "رسالة الغفران" السخرية من الإنسان الذي يقترف كل الذنوب في حياته ويظن أنه سيدخل الجنة وينعم بالملذات فيها لكونه مسلم سيحظى بالشفاعة.
وأوضحت الدكتورة منى طلبة، أن الغفران الذي قصده إصلاح الأمر بما يفترض أن يكون عليه، بالبحث في كل تصورات العالم الآخر، مشيرة إلى أن كثرة التفسيرات والشروحات في الكتاب كان هدفها الغوص في العالم الآخر وتقديم قراءة مختلفة له.
وواصلت أستاذ الأدب المقارن بجامعة عين شمس، أن أبي العلاء المعري قصد أنه ينبغي أن نقرأ القرآن الكريم بعدة طرق، وأن ندبر، لأننا نحتاج لإعادة القرآن بشكل مختلف.
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