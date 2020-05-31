الصحة العالمية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. وأشد خطورة من غيرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:



قالت منظمة الصحة العالمية، إن المدخنين يعدوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، بصورة شديدة، وأكثر خطورة من غيرهم.

وأضاف مكتب المنظمة في القاهرة، إن "‏التدخين ضار جدًا في كل الأوقات ويُمثل خطورة أكبر مع كوفيد-19".

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الذي يوافق 31 مايو من كل عام.