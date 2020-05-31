محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قالت منظمة الصحة العالمية، إن المدخنين يعدوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، بصورة شديدة، وأكثر خطورة من غيرهم.
وأضاف مكتب المنظمة في القاهرة، إن "التدخين ضار جدًا في كل الأوقات ويُمثل خطورة أكبر مع كوفيد-19".
يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الذي يوافق 31 مايو من كل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. وأشد خطورة من غيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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