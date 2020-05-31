الزراعة تصدر نشرة التوصيات الفنية لمحاصيل الأعلاف الخضراء في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بالتوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية، مراعاتها خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

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أولاً: البرسيم المسقاوي:

• يبدأ الحصاد بمجرد انتهاء عملية النضج في الصباح الباكر.

• يتم عملية الدراس بمجرد جفاف البرسيم بعد الحصاد.

• تتم عملية الغربلة وإجراءات الفحص والاعتماد للمساحات المبلغ عنها من قبل استعداد لتعبئتها وتخزينها للبيع في أغسطس وسبتمبر.

ثانيًا: البرسيم الحجازي:

• يترك البرسيم الذي تم حشة في شهر مايو في حالة الحصول علي بذرة .

ثالثًا: محاصيل العلف الصيفية :

• إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي الموصي بها سابقًا.

• أخذ الحشة الأولى لزراعات الصيفي التي تمت في أبريل.

• أضافة الجرعة الثانية من السماد الأزوتي عقب الحش.

• الحش على ارتفاع من 7-10 سم من سطح التربة في محاصيل العلف الصيفية.

• الحش في اللوبيا على ارتفاع 20 سم أي بعد 20 سم من الجذر لضمان استمرار النمو في الحشات التالية.