الشاعر أحمد بخيت: العامية المصرية مأخوذة من العربية الفصحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:



قال الشاعر الكبير أحمد بخيت، إن رسالة الغفران لـ"أبي العلاء المعري" تعبير ونموذج للتأملية الكونية.

وأضاف خلال لقاء له في صالون "المساء مع قصواء" على شاشة قناة "TeN"، إن نبرة "الأنا" في الشعر العربي والعالمي كبيرة جدًا لأن الشعر مونولوج شخصي، موضحًا أن اللغة العامية المصرية مأخوذة من اللغة الفصحى.

وتابع الشاعر: "تاريخ الشعراء العرب يكاد يكون تاريخ الحضارة العربية"، قائلًا إن حالة من الجمود انتابت المسلسلات التاريخية، وأن إنتاج مسلسل تاريخي عن أحد شعراء العرب يحتاج جهدًا مضنيًا.

وتابع: "لا أستطيع التفرغ لكتابة عمل طويل، دون الحصول على ضمانات كافية لنجاحه".