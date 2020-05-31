إجراءات شركة مياه الشرب بالإسكندرية لمجابهة تداعيات كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهمية بناء صرح وقائي لتوفير سبل السلامة وتأمين العنصر البشري والعاملين بالشركة، وتحقيق الاستفادة من القدرات واختصاصات الباحثين من الكيميائيين والعاملين بالشركة، لتدبير الإجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتمادًا على الجهود الذاتية والإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن أحد أهم أولويات الشركة تأمين العاملين من مخاطر التعرض لأي إصابة، باعتبارهم الثروة الحقيقية، والمورد الرئيسي للشركة.

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وأضاف جابر في بيان اليوم، أن جميع القطاعات بالشركة توجه جهودها لتوعية العامليين، من خلال مبادرة إدارة الأزمات والكوارث بعرض عدد من الإجراءات الاحترازية الواجب تفعيلها داخل مقرات الشركة، والتي أثمرت عن تكاتف الجهود ونجاح فريق الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالعمل على التوازي بطرح فكرة تصميم وتصنيع ممرات لتعقيم الأفراد مع مراعاة المواصفات العالمية من حيث الأبعاد والتصميم وتزويدها بلوحة كهربية للتشغيل، وخزان سعة 20 لتر يكفي لتعقيم 1000 فرد مزود بمادة مطهرة مجهزة بالجهود الذاتية وفقًا للمعايير القياسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وتنفيذ 60 كابينة تعقيم بالإمكانيات الذاتية.

وتابع، أنه تم توزيع كبائن التعقيم ووضعها بمداخل جميع مقرات الشركة من فروع ومحطات، علاوة على إرسال 35 وحدة لشركتي الجيزة والدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي وجاري تجهيز عدد آخر لشركة أسوان.

وأشار جابر إلى دور قطاع المعامل والبحوث في تعبئة وتجهيز بخاخات كحول إيثيلي بتركيز 70% وتوزع على العاملين، بالإضافة إلى دور إدارة الأزمات بتطبيق الإجراءات الوقائية للتعايش مع كورونا بلصق علامات إرشادية لتنظيم وقوف وجلوس الجمهور الوافد إلي الفروع ومنافذ خدمة العملاء للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، فضلًا عن قيام إدارة التوعية بتثقيف العاملين بتداعيات انتشار الفيروس ووسائل الوقاية والحماية من التعرض لأية إصابة.