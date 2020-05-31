النقل: تعديل مواعيد 21 قطارًا على الوجهين القبلي والبحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

وأعلنت هيئة السكة الحديد تعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، حيث سيتم تشغيل 28 قطارًا إضافيًا على الوجه البحري بدءً من يوم 2 يونيو، وتعديل مواعيد 21 قطارًا على الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسير 4 قطارات رقمي 980/981 أسوان القاهرة والعكس، ورقمي 18/1109 ما بين الإسكندرية الفيوم، على أن يتم تشغيلهم يوم 9 يونيو نظرًا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات حيث تم الحجز المسبق حتى 8 يونيو، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر الجديدة، وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.