محافظة الجيزة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

واصلت محافظة الجيزة، جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذًا للقانون.

ففي مدينة أوسيم، شن اللواء أيمن السعيد رئيس المركز حملة على المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة وتكسير سملات وقواعد خرسانية بشارع إبراهيم عتابي من ترعة عوض الله بقرية الزيدية بمدينة أوسيم، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة، وجاري تحرير المخالفة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذ الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات، حملة إزالة بمنطقة قطعة 3 لشقة من الحجر الجيري مسقوفة بالخشب بارتفاع 3م وعلى مساحة 300م2 ضمن خطة الدولة للتصدي لأي مخالفة بناء.

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كما قاد اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، حملة إزالة على المحلات المخالفة بقطاع هضبة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما نفذ المهندس أشرف فرج الله رئيس حي الوراق، إزالة عقارات مخالفة بعدة مناطق بحي الوراق، في محور الضبعة وشارع اللبيني من كورنيش النيل بالوراق.

وفي جنوب الجيزة، تم تسوية العقارات المخالفة بالأرض في جنوب الجيزة، حيث تم إزالة خامس عقار بشارع عباد الرحمن من ترعه ترسا بالمنيب.