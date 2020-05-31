أخبار مصر | "طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة سيسوده ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك بدءا من الغد، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحري طقس مائل للحرارة أيضا نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون غير مستقرة، حيث ترتفع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية، كما يشهد البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.

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وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر التي تشدها البلاد غدا، وتكون الرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وإثارة الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي متمركز في الصحراء الغربية بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

وفي ذات السياق، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد ليلا، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الطقس مائل للبرودة علي السواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة