أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تكشف ضوابط ومعايير البروتوكولات الطبية للمؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تكشف ضوابط ومعايير البروتوكولات الطبية للمؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اليوم، لرؤساء المؤسسات الصحفية، الضوابط والمعايير اللازمة للبروتوكولات الطبية التي تعاقدت عليها الهيئة أمس، لنشرها في أماكن واضحة بالمؤسسة وإخطار العاملين بها.

جاء ذلك في إطار البروتوكولات الطبية التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة مع المركز الطبي لسكك حديد مصر ومستشفى عين شمس التخصصي، لتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، وتتضمن الضوابط ما يلي:

1- موافاة الهيئة الوطنية للصحافة بتقرير طبي معتمد من المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأزمة ورئيس الإدارة الطبية بشأن الحالة الطبية يؤكد احتمال إصابته بفيروس كورونا بدرجة كبيرة وليست أعراض عادية أو لمجرد إجراء كشف للاطمئنان، وإرساله لأمين عام الهيئة.

2- إصدار خطاب معتمد من الهيئة موجهاً لإحدى الجهات الموقع معها البروتوكول لاستقبال الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

3- من يرغب في إجراء مسحة للاطمئنان في حالة عدم الإصابة وعدم صدور تقرير طبي من لجنة الأزمة، يتحمل الزميل 80% " 800 جنيه " من قيمة إجراء المسحة وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة 20%.

4- في حالة ثبوت إيجابية الإصابة واحتجاز المريض في المستشفى أو مكان العزل، تتحمل الهيئة كامل تكلفة العلاج.

5- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها الإخطار والتوجه إلى المستشفى والإجراءات الطبية وتكون المتابعة المستمرة بين رئيس إدارة الأزمة في المؤسسة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة المكلف بمتابعة المؤسسة.

6- لا تشمل الرعاية المنصوص عليها في البروتوكولات الطبية أسر العاملين.

وكانت قد وقعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال).

وقالت الهيئة في بيان سابق لها، أمس، إنها تتحمل تكلفة بروتوكول العلاج، وذلك في إطار حرصها الشديد على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيمانًا منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة عن توقيع اتفاق آخر مع كلية الطب جامعة عين شمس، لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة سوف تقدم تيسيرات وتسهيلات ضخمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، مشاركة منها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الهيئة الكاتب الصحفي كرم جبر، وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف

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مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط

محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم

محمد الهواري لمتابعة دار التحرير

شارل المصري لمتابعة الأهرام

سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المؤسسات الصحفية القومية، بدأت على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

محمد حسن "الأهرام"

طاهر قابيل "الأخبار"

عبدالرازق توفيق "دار التحرير"

أحمد باشا "روزاليوسف"

عاطف عبدالغني "دار المعارف"

أحمد أيوب "دار الهلال"

إبراهيم نوفل "الشركة القومية للتوزيع"