أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن ما يتداول بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وكتب شوقي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للمرة الثانية.. كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له علي الإطلاق". وأضاف الوزير: "تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 المقبل بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين". واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019، بالمواعيد الجديدة. وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020. وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. Advertisements