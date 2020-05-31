أخبار مصر | عاجل| "أرقام صادمة وبشرى سارة".. كل ما تريد معرفته عن بيان "الصحة" بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| "أرقام صادمة وبشرى سارة".. كل ما تريد معرفته عن بيان "الصحة" بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، بيانًا جديدًا حول آخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة، خلال البيان اليومي، حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة، والوفيات، والحالات التي تماثلت للشفاء.

وتضمن البيان اليومي، تعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة، للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما جاء في بيان وزارة الصحة بالتفاصيل الكاملة وعرض آخر التطورات والمستجدات بشأن "الفيروس الفتاك" في مصر.

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة Advertisements من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.. لمعرفة التفاصيل الكاملة عن بيان وزارة الصحة اليوم الأحد اضغط هنا "أمل جديد".. بيان "الصحة" يزف بشرى سارة بشأن عدد حالات المتعافين من كورونا وارتفع معدل حالات الشفاء من فيروس كورونا منذ بدء انتشاره بعد تسجيل 344 حالة شفاء اليوم.. لمعرفة إجمالي عدد حالات المتعافين اضغط هنا مصر تسجل رقما جديدا في إجمالي إصابات كورونا (اعرف التفاصيل) وسجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن.. اعرف إجمالي مصابي فيروكس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر اضغط هنا لمزيد من التفاصيل "الأعلى على الإطلاق" مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا منذ بداية انتشاره كما ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي حتى سجل اليوم الأحد، 1536 حالة، بعدما سجل أمس السبت 1349 حالة، إلى أن وصل معدل إجمالي إصابات كورونا إلى 24985 حالة.. لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا 46 حالة.. مصر تسجل أعلى معدل وفيات اليوم بفيروس كورونا وسجلت مصر أعلى معدل وفاة يومي، اليوم، منذ انتشار فيروس كورونا حتى الآن، حيث سجلت اليوم 46 حالة وفاة جديدة.. لمعرفة إجمالي عدد الوفيات في مصر اضغط هنا