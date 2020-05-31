أخبار مصر | عاجل.. "الأوقاف" تحسم الجدل بشأن فتح المساجد (بيان مهم)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأوقاف" تحسم الجدل بشأن فتح المساجد (بيان مهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تدلِ بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك. من جهة أخرى، قالت وزارة الأوقاف، إن خطتها الدعوية خلال شهر رمضان تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج والتلفزيونية والإذاعية المتميزة كما أنها استحدثت عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الشباب منها: 1. إطلاق صفحة (وعي) عبر الفيس بوك، وتهدف هذه الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر والرسائل وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع. 2. نشر جميع المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة (منبر التجديد) على اليوتيوب. 3. نشر جميع المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية. 4. إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية. 5. نشر (17) كتابًا من خلال تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إضافة إلى العديد من البرامج المرئية والمسموعة والمقالات المقروءة. Advertisements 6. نشر عدد من رسائل الأوقاف المترجمة للعالم بلغت (6) رسائل باللغات الأجنبية المختلفة. 7. نشر (22) رسالة دعوية لشباب الأئمة وقيادات وزارة الأوقاف على صفحة وعي وقناة منبر التجديد على اليوتيوب. برامج تلفزيونية أما فيما يخص البرامج التلفزيونية منها برنامج حديث الساعة، على القناة الفضائية المصرية والثانية والنيل الثقافية وبرنامج في رحاب القرآن الكريم، على القناة الفضائية المصرية والنيل الثقافية وقناة نايل لايف برنامج ملتقى الفكر الإسلامي، على قناة النيل الثقافية. وبرنامج (كن صحابيًّا)، على قناة النيل للأخبار وبث جميع هذه البرامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، من خلال صفحات الوزارة والجهات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الأوقاف إلى أن البرامج الإذاعية التي تم بثها عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم منها برنامج خاطرة دعوية وبرنامج في رحاب القرآن الكريم وبرنامج الكتب والمجلات والمقالات. ونشرت الاوقاف (76) كتابًا وموسوعة باللغة العربية، و(79) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، إضافة إلى نشر عددي شهري رمضان وشوال 1441هـ من مجلتي (منبر الإسلام) و(الفردوس) إلكترونيًّا واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وقدمت المسابقات التشجيعية والتي تمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة حيث تم إطلاق (3) مسابقات خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ، فضلًا عن مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات التي نشرت على موقع الوزارة وعدد من المواقع الإلكترونية. التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى وتعاونت مع وزارة الشباب والرياضة حيث تم بث سلسلة (رسائل إيمانية) قدمها للشباب نخبة من شباب أئمة الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تم رفعها على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف والبوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

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