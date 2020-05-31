أخبار مصر | وزير النقل يوجه بارتداء الكمامات في "السوبر جيت"

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "السوبر جيت" بالمتابعة المستمرة والدورية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة ومنها أتوبيسات السوبرجيت.

وأكد الوزير، أهمية الالتزام بهذه القرارت التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتدي الكمامات.

كما شدد على ضرورة الاتزام بإتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء العاملين للكمامات واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمقر وجراجات الشركة ومكاتب حجز التذاكر واماكن الانتظار والاتوبيسات

كما وجه بضرورة الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير أسطول الشركة، ورفع الكفاءة الفنية له بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة.

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.