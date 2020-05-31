مصر | بلاغ عاجل للنائب العام الكويتي ضد "ريم الشمري"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ عاجل للنائب العام الكويتي ضد "ريم الشمري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي فهمي بهجت بالتنسيق مع المحامي ابراهيم شعبان أحد أبناء الجالية المصرية المقيم بالكويت، ببلاغ للمستشار ضرار العسعوسي النائب العام الكويتي ضد المواطنه الكويتية "ريم الشمري" لقيامها بسب الجالية المصرية بالكويت خاصة والشعب المصري عامة.

وقال بهجت في بلاغه، إن المشكو في حقها قامت بوصف المصربين بألفاظ شنيعه يعاقب عليها وفقا للمادة ٢١٠من القانون الكويتى رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠ والتى تعاقب بالحبس لمدة سنة على جريمه السب، وأن المادة الثانيه من القانون رقم ١٩ لسنه ٢٠١٢، ذكرت أن يعاقب بالحبس لمده سبع سنوات من يقوم العنصريه والتمييز ضد اى مواطن مقيم بالكويت.

كما تقدموا ببلاغ آخر إلى العقيد عبدالعزيز المطوع مدير مباحث الجرائم الالكترونيه بالكويت بنفس المضمون وفى انتظار التحقيق فيه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".