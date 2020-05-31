مصر | نشرة حوادث "الخليج 365"| آخر التطورات في قضية "فتاة تيك توك".. "فضيحة بجلاجل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365"| آخر التطورات في قضية "فتاة تيك توك".. "فضيحة بجلاجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وزارة الداخلية، حملة وقائية لمقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، استعدادًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يونيو..

تجديد حبس المتهمين باغتصاب منة عبدالعزيز "فتاة التيك توك"



وجدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين، باغتصاب منة عبد العزيز "فتاة التيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.."أهانت المصريين".. بلاغ للنائب العام ضد الناشطة الكويتية ريم الشمريتقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، ضد الناشطة الكويتية ريم الشمري التي تطاولت على المصريين، وأهانتهم ووصفتهم بـ"الخدامين"..وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، لجلسة 22 يونيو المقبل لاستكمال سماع الشهود وهو رئيس حى الوراق..كما كشفت تحريات المباحث فى واقعة قيام عامل بقتل شقيقته فى منطقة دار السلام فى شارع حسن مطر، عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليها وأنه أقدم على قتل شقيقته بسبب ما سمعه من أقاويل من بعض الجيران حول تعدد علاقاتها العاطفية..

"فضيحة بجلاجل".. القصة الكاملة لـ"فتاة تيك توك"

لم تعلم الفتاة اليافعة صاحبة الـ17 ربيعًا من عمرها، في يوم من الأيام، أن الـ"فضيحة بجلاجل" ستأتي على يدي أصدقائها، ولكن هذا هو حال كل من يسير في الطريق مع أصدقاء السوء، لتجد نفسها في النهاية خلف القضبان، وعلى أكتافها هموم تثقل الجبال، من غدر وفضيحة ومعاشرتها جنسيا، وتصويرها، وفضحها على الملأ من خلال نشر جزء من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ القصة من الفندق.. وتنتهي خلف القضبان.. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

