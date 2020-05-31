شكرا لقرائتكم خبر عن «بعد عزلها 14 يومًا».. نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأحد، حملة مكبرة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات والقضاء على تجمع البائعين لسوق قليوب، غدًا الإثنين، فضلًا عن تنفيذ قرار الالتزام بارتداء الكمامة.

جاءت الحملة عقب إعادة فتح مكتب نائب محافظة القليوبية بالديوان العام، بعد إصابة أحد أعضاء المكتب بفيروس كورونا المستجد، وخضوع جميع العاملين والنائبة للعزل المنزلي لمدة 14 يوما.

بدأت الحملة برفع المخلفات من الطريق الزراعى بمدخل سنديون، ثم رفع الإشغالات ومنع تجمع الباعة الجائلين بشارع التحرير والإدارة التعليمية ونادى باريس بقليوب، قبل استعدادهم للسوق، غدًا الإثنين، فضلًا عن متابعة تطبيق قرار الالتزام بلبس الكمامات بميدان العاشر بقليوب.