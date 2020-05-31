شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث رصف 15 طريق محلي بتكلفة 236 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي للطرق المحلية المدرجة بالخطة العاجلة 2019 – 2020، حيث تناول الاجتماع مناقشة البرتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية لرصف 15 طريق محلي بنطاق المحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لرصف 15 طريق بطول 98 كيلو متر وباعتماد مالي 236 مليون جنيه لتطويرها ورفع كفاءتها بنطاق المحافظة، حيث أشار مندوب الهيئة العامة للطرق والكباري بأنه جاري تنفيذ الأعمال لعدد 3 طرق وجاري أعمال الرفع المساحي والقشط وأعمال ميزانيات لعدد 7 طرق وسيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 6 شهور من تاريخ استلام المواقع وجاري إسناد 5 طرق عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري خلال 10 أيام .

وفي إطار حرص محافظ المنوفية على رفع كفاءة الطرق الداخلية، وجه المحافظ الهيئة العامة الطرق والكباري برصف شارع محطة عاطف السادات بشبين الكوم بطول 600 م وبعرض 20 م تسهيلاً لحركة المواطنين، كما شدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مشيراً إلى أن أعمال رصف الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة.